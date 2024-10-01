Как сообщили «Клоопу» в УВД Джалал-Абадской области, 14-летняя девочка родила в Бишкеке, в Республиканском роддоме 19 сентября.

В тот же день факт зарегистрировали, была начата проверка. По данным милиции, несовершеннолетняя приехала из города Кара-Куль Джалал-Абадской области.

Во время беседы с правоохранителями девочка рассказала, что подверглась сексуализированному насилию. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

Милиция задержала подозреваемого — 15-летнего брата потерпевшей. Как отмечают в пресс-службе УВД, он «признал себя виновным».

28 сентября задержанного подростка поместили в ИВС ОВД города Кара-Куль. На следующий день решением суда его заключили под стражу на два месяца.

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