Судья Ошского областного суда попал в реанимацию после попытки суицида. Об этом 1 октября «Клоопу» сообщили в городской милиции.

30 сентября в милицию поступило сообщение из Ошской областной больницы — туда привезли 51-летнего мужчину с порезом на левой руке и сильным кровотечением.

В милиции отметили, что его состояние не позволило провести допрос, поэтому правоохранители оформили акт и назначили экспертизы. Сейчас следователи опрашивают родственников, чтобы понять, что стало причиной инцидента.

Директор Ошской областной больницы Атабек Жумалиев сообщил «Азаттыку», что судья порезал вену на руке и ему сделали операцию. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.

Тем временем Совет судей КР, комментируя это, призвал СМИ «воздержаться от распространения недостоверной информации».

«В СМИ муссируется различная непроверенная информация относительно причин госпитализации судьи Ошского областного суда А.Н.Х. […] В соответствии с Законом «Об органах судейского самоуправления» Советом судей начато служебное расследование по данному факту, по завершении которого будет дана полная информация»,

— написала пресс-служба Судебного департамента.

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