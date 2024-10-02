Министр энергетики Таалайбек Ибраев предположил в прямом эфире «Биринчи Радио», что предстоящая зима в Бишкеке обойдется без смога.

По словам чиновника, для этого власти Кыргызстана проделывают большую работу.

«Мэрия [Бишкека] выявила бани и места, где сжигают тряпки и швейные изделия, резину. Также переводят котельные на газ. Наш Газпром, нужно отдать им должное, газифицирует [дома]»,

— сказал Ибраев.

Министр также отметил, что теперь в городе курсируют автобусы на газе.

«И вы видели, что после того, как убрали автобусы на дизельном [топливе], воздух стал чище»,

— считает он.

Кроме того, Ибраев рассказал, что из бюджета выделили деньги на капремонт Бишкекской ТЭЦ. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха, там установят новые фильтры.

«Мы проводим реконструкцию, капитальный ремонт на ТЭЦ. Дай бог, после реконструкции на трех, четырех блоках и замены фильтров мы приведем [в ТЭЦ] экологов и журналистов… В этом году зима, дай бог, будет без смога»,

— заявил глава Минэнерго.

Ибраев добавил, что соответствующие работы на ТЭЦ идут согласно исследованию, которое подготовил эколог от Азиатского банка развития.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop