Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 2 октября одобрили в третьем чтении законопроект, обязывающий промышленные компании страховать своих сотрудников.

Этот проект закона инициировало Минэкономики. Согласно документу, речь идет о компаниях, эксплуатирующих опасные производственные объекты (к таким объектам относятся: воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые и сильнодействующие ядовитые вещества). Так, если такая организация не будет страховать своих работников, то инициаторы предлагают штрафовать ее до 13 тысяч сомов.

Замглавы Госфиннадзора Айнура Муртазалиева отметила, что работодатель может застраховать работников на срок до одного года. По ее словам, в среднем такая страховка будет стоить около 21 600 сомов в год на одного человека.

Во время обсуждения документа нардеп Дастан Бекешев заявил, что сейчас страхование превратилось просто в бизнес.

«Когда покупают и продают авто — и продавец, и покупатель получают страховку. Продавец получает ее на пять дней — зачем, непонятно. Минэконому бы остановить это. Либо специально делают это, чтобы страховые компании радовались и получали деньги? […] Зачем мучить народ? Мы сейчас рассматриваем законопроект по страхованию жизни и здоровья при исполнении трудовых обязанностей. […] Если это коснется всех компаний, то это дополнительный налог»,

— заявил он.

Бекешев предложил вернуть законопроект в режим второго чтения. Он добавил, что налог будет поступать не в госбюджет, а в частные компании.

Его поддержал коллега Улан Примов. Однако остальные парламентарии выступили против этого предложения и приступили к голосованию. Так, за принятие законопроекта проголосовали 52 депутата, против — пять.

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