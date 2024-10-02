Президент Садыр Жапаров пояснил в очередном интервью госагентству «Кабар» ситуацию вокруг строительства первой платной объездной дороги в городе Узгене Ошской области.

Ранее журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что одним из учредителей компаний, связанных со строительством дороги, числится Тай-Мурас Ташиев — сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам главы государства, «стоит поблагодарить» Тай-Мураса, так как ни одно другая компания не отозвалась на их предложение. Жапаров связывает это с тем, что этот проект «долго окупается».

«Стал бы Тай-Мурас представлять основанную им компанию, если бы это нанесло вред государству? Он прекрасно знает, что если это произойдет, то скоро об этом станет известно. Он уверенно этим занимается, поскольку это приносит государству пользу»,

— подчеркнул президент.

Также Жапаров отметил, что для государства было бы невыгодно самим вкладываться в строительство — иначе окупаемости придется ждать десятилетиями.

Он заявил, что государство готово передать в частные руки и другие дороги: 115 км альтернативной дороги Суусамыр – Арал Түндүк – Түштүк, 150 км дороги Алматы – Кемин – Ысык-Көл, 105 км дороги Бишкек – Кеминская кольцевая и прочие.

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