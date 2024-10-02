Каракольский горсуд 27 сентября продлил срок ареста кримавторитета Эркина Мамбеталиева до 5 декабря. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что суд удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ.

В августе ГКНБ задержал Эркина Мамбеталиева. Его водворили в СИЗО. Он известен как бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева, а также член ОПГ покойных кримавторитетов Рыспека Акматбаева и Камчы Кольбаева. Мамбеталиев был осужден на пожизненный срок за соучастие в убийстве трех человек, в том числе полковника милиции и депутата. Но после революции 2010 года дело пересмотрели и он вышел на свободу.

Позже спецслужба сообщила, что также задержан родственник Мамбеталиева за рейдерство рынка «Береке».

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