Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев «строго предупредил» сотрудников спецслужбы и запретил им вмешиваться в работу госорганов для удовлетворения просьб родственников руководителей Госкомитета. Он издал соответствующий приказ.

Как отмечают в пресс-службе ГКНБ, теперь к сотрудникам спецслужбы предъявляются «повышенные требования к дисциплине».

«Среди личного состава проводится усиленная работа по обеспечению и поддержанию высокого морально-нравственного духа, присущего сотрудникам спецслужбы»,

— добавили в спецлужбе.

Ранее стало известно, что семерых сотрудников ГКНБ наказали за помощь дочери Ташиева в получении водительских прав. Также Ташиев призывал подчиненных не поддаваться влиянию родственников и знакомых, находясь на госслужбе.

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