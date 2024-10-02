Журналист-расследователь Болот Темиров заявил о связи сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, Тай-Мураса, со строительством первой платной объездной дороги вокруг города Узгена Ошской области.

На своем YouTube-канале Темиров напомнил, что проектом занимаются две компании: ОсОО «Тез Жол» и «Жагалмай». Обе компании подписали соглашение по проекту ГЧП о строительстве дороги и ее обслуживании.

Темиров отметил, что это будет первая платная дорога для проезда в стране, а прибыль от этой дороги будут получать не только государство, но и эти две вышеуказанные компании.

Согласно базе Минюста, одним из учредителей компании «Тез Жол» выступает Тай-Мурас Ташиев.

Тем временем учредителем «Жагалмай», по данным Минюста, выступает ОсОО «Грант Холдинг». Однако, если посмотреть, кто является учредителем уже этой компании, — то там тоже числится Тай-Мурас Ташиев. Вторым учредителем «Грант Холдинг» назван экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов.

Ранее стало известно, что «Грант Холдинг» также занимается проектами строительства малых ГЭС на реке Чаткал Каныш-Кыянского айыльного аймака. По словам главы Нацагентства по инвестициям при президенте Талантбека Иманова, в проекте на $213 млн компания занимает роль «ведущего партнера».

Ожидается, что объездная дорога вокруг Узгена станет альтернативой основной дороге Бишкек—Ош. Ее протяженность составит 13 км 491 метров.

Президент в интервью госизданию «Кабар» подтвердил, что старший сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, Тай-Мурас, участвует в строительстве объездной дороги вокруг города Узгена. Садыр Жапаров призвал «поблагодарить» Тай-Мураса, так как ни одна другая компания не отозвалась на их предложение. Жапаров связывает это с тем, что проект с объездной дорогой «долго окупается». Также он добавил, что государство готово передать в частные руки и другие дороги.