Президент в интервью госагентству «Кабар» заявил, что в стране есть около шести долларовых миллиардеров и 200 миллионеров. Из-за них, по его словам, был принят закон о легализации преступных доходов.

По информации Садыра Жапарова, эти люди хранят свои деньги в офшорах за рубежом. «Несмотря на то, что государство дало им возможность легализовать эти деньги на родине, не все сделали это», добавил он.

«Есть те, кто приносит частично и вкладывает деньги в строительную индустрию. Я бы им сказал: “Не бойтесь приносить [деньги], участвуйте в проектах”. Мы готовы поддерживать проекты, которые принесут пользу экономике и государству, не разделяя [инициаторов] на позицию и оппозицию»,

— заверил президент.

Жапаров призвал миллиардеров и миллионеров «не боясь» возвращать активы в Кыргызстан.

Тем временем Кабмин 30 сентября инициировал поправки в закон «О добровольной легализации и амнистии активов физлиц». Согласно документу, деньги, полученные от коррупции, нельзя будет легализовать.

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