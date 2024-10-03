Решением Первомайского райсуда Бишкека Автандил Сабырбеков и его брат Тариэль пробудут в СИЗО до 3 декабря. Обоих подозревают в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта в крупном размере.

Сабырбекова и его брата Тариэля задержали после того, как Автандил сделал предложение руки и сердца Лазат Нуркожоевой — племяннице президента Садыра Жапарова. Для этого за более 157 тысяч сомов был нанят вертолет МЧС, который доставил молодую пару в горы. Видео с мероприятия вызвало широкий общественный резонанс и на него отреагировал сам президент. Позже Жапаров извинился за помпезную помолвку племянницы и сказал, что близкие родственники главы государства должны быть примером для других и не быть расточительными.

После задержания Сабырбекова в администрации президента предположили, что «основной целью мужчины было найти людей во власти (“крышу”) для защиты своей противоправной деятельности». Также там отметили, что Сабырбеков является бывшим женихом Нуркожоевой. Сама Лазат не делала никаких заявлений.

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