Пансионаты «Бостери», «Рахат», «Дилором» и незавершенный объект «Бустон» перешли узбекской стороне. Они находятся в городе Чолпон-Ате, селе Кара-Ой и Тонском районе Иссык-Кульской области.

Соглашение с Кыргызстаном об объектах курортно-рекреационного хозяйства утвердил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом говорится на сайте Нацбазы данных законодательства РУз.

В документе говорится, что соглашение направлено на «урегулирование прав собственности на объекты» и «обеспечение их дальнейшего функционирования».

По соглашению узбекская сторона должна реконструировать пансионаты под, как минимум, трехзвездочные гостиничные комплексы. При этом не менее 80% сотрудников должны быть кыргызстанцами. Также отмечается, что у граждан Кыргызстана будет свободный доступ к пляжам пансионатов.

Ранее власти Кыргызстана говорили о том, что пансионаты будут переданы узбекской стороне в долгосрочное пользование на 49 лет взамен на реконструкцию объектов.

По словам президента Садыра Жапарова, в 2016 году тогдашний премьер КР Темир Сариев национализировал эти пансионаты. Затем Узбекистан подал иск в международный суд в Вашингтоне и потребовал возместить ущерб в 65 млн долларов.

В мае 2023 года суд постановил, что кыргызская сторона должна выплатить Узбекистану более 40 млн долларов. Жапаров отмечал, что у КР нет возможности выплатить эту сумму, поэтому республика передаст Узбекистану объекты в аренду на 49 лет.

Однако в новом соглашении не говорится об аренде на 49 лет. Кроме того, согласно документу, узбекская сторона может передать объекты третьим лицам после завершения реконструкции пансионатов.