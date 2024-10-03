В Оше после наводнения 14 июля пострадали не только местные жители, но и народ люли, проживающий на берегу Ак-Бууры. 19 семей уже два месяца живут в домах, признанных непригодными для проживания. Мэрия города выделила им землю в массиве Кен-Сай, но люди не хотят переезжать.

Они просят участок в районе Жаны-Маала, где уже живут. В муниципалитете же говорят, что эта земля используется для орошения и других свободных участков, кроме как в Кен-Сае, нет.

Фото: Клооп

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