В Ленинском райсуде Бишкека прошел процесс по делу бывших и действующих журналистов проектов Temirov Live и «Айт, Айт десе».

Девять фигурантов дела выступили на заседании с последним словом. Все они заявили, что ждут вынесения справедливого решения. Журналисты Сапар Акунбеков и Тыныстан Асыпбеков не успели выступить, в связи с чем процесс перенесли на 10 октября — на нем огласят приговор.

По словам правозащитницы Азизы Абдирасуловой, глава проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы в своем последнем слове подчеркнула, что журналисты работали, даже находясь под арестом.

«Как сказала Махабат [Тажибек кызы]: “Мы сидим не просто так, мы там работали: консультировали других, чьи права были нарушены. Помогли им защитить свои собственные права”. Так что у журналистов и активистов даже в тюрьме есть своя работа»,

— сказала Абдирасулова.

Ранее гособвинение запросило для каждого фигуранта по шесть лет лишения свободы.

В деле журналистов Temirov Live 13 фигурантов. 11 действующих и бывших сотрудников проекта задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам, включая расследователя Болота Темирова и журналиста Улана Нурманбетова, предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

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