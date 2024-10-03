Глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о создании госпредприятия «Пансионат “Фемида”» для судебных сотрудников. Документ опубликован в правительственной газете «Эркин-Тоо» 27 сентября.

Согласно документу, учредителем пансионата будет Судебный департамент при Верховном суде.

«Для оздоровления сотрудников судебной системы и создания для них благоприятных условий для отдыха»,

— говорится в постановлении.

20 сентября судебной системе Кыргызстана исполнилось 100 лет. Тогда президент говорил, что на берегу озера Иссык-Куль для сотрудников судебных органов и ветеранов откроют пансионат, рассчитанный на 350 мест. По словам Садыра Жапарова, судебной системе нужно оказывать поддержку, так как она — главная опора демократического развития и законности каждого государства.

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