Милиция задержала мужчину, подозреваемого в сексуализированном насилии над ребенком. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Ранее задержанный обратился в УВД Первомайского района после пропажи двух дочерей и шестилетнего сына. По данным милиции, он просил помочь найти их, так как они не вернулись домой.

Милиционеры нашли несовершеннолетних и передали их соцработникам.

Уже 1 октября с заявлением в милицию обратился представитель Отдела по поддержке семьи и детей. По его словам, отец детей с апреля насиловал свою 15-летнюю падчерицу.

Милиция зарегистрировала факт по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка (от 14-18 лет). 64-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop