Международная организация Amnesty International призвала власти Кыргызстана оправдать и освободить бывших и действующих журналистов проектов Temirov Live и «Айт, Айт десе». Ленинский райсуд 10 октября должен вынести им приговор.

Как заявил и.о. директора Amnesty Денис Кривошеев, все редакции, включая Temirov Live и «Айт айт десе», должны работать «свободно и безопасно».

«Эти обвинения — не более чем политически мотивированная попытка подавить свободу слова и наказать журналистов за их работу»,

— считает он.

Кривошеев повторил, что организация настоятельно призывает освободить всех задержанных и снять с них «беспочвенные обвинения».

Ранее гособвинение запросило для каждого фигуранта по шесть лет лишения свободы.

11 действующих и бывших сотрудников проектов Temirov Live и «Айт, Айт десе» задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

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