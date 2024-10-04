Сотрудники ГКНБ задержали завотделением челюстно-лицевой хирургии и врача Нацгоспиталя по подозрению в получении взяток и легализации преступных доходов.

По версии следствия, завотделением и его родственники владеют имуществом стоимостью более чем 2 млн. долларов.

«Данная сумма не совпадает с реальными доходами заведующего, полученными от деятельности в госпитале. Его ежегодный заработок составляет 400 тысяч сомов»,

— отметили в спецслужбе.

Завотделением челюстно-лицевой хирургии и другого подозреваемого врача заключили в СИЗО ГКНБ.

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