На заседании депутатской группы «Элдик» 4 октября министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что энергетики продолжают искать подходящее место для строительства атомной электростанции «Росатом» в Кыргызстане.

По мнению главы Минэнерго, страна нуждается в АЭС, так как это наиболее надежная технология для обеспечения населения электроэнергией.

Так, в ноябре энергетики планируют провести экскурсию для журналистов на атомной станции «Аккую» в Турции для ознакомления.

«Сейчас идет выбор места. Обязательно нужно удобное место с водой, чтобы охлаждать агрегаты, и подключение к сети [ЛЭП]. Станцию построят не за два-три года, а в течение пяти-шести лет», — сообщил Ибраев.

Глава Минэнерго добавил, что «пока народ не согласится со строительством АЭС, работы не начнут».

Он отметил, что соседние страны уже активно работают в направлении строительства АЭС.

«В Казахстане, говорят, народ поддерживает эту инициативу. Скоро увидим это на референдуме», — сказал он.

Так, референдум о строительстве атомной электростанции в Казахстане пройдет 6 октября.

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