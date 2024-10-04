Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Кыргызстана освободить 11 бывших и действующих сотрудников Temirov Live и «Айт айт десе». Ленинский райсуд 10 октября должен вынести им приговор.

По словам главы отдела по Восточной Европе и ЦА, антикоррупционные расследования, которыми занимались журналисты, не должны быть поводом для давления.

«Эта волна арестов, сделанных на основании сомнительных обвинений, похожа на чистку в среде местных журналистов-расследователей. 11 арестованных журналистов объединяет тот факт, что они работали на канал Temirov LIVE […] RSF осуждает подобную охоту на журналистов и призывает власти Кыргызстана немедленно освободить их»,

— заявила Жанна Кавелье.

Основатель Temirov Live Болот Темиров заявил организации, что не знает, на какую именно публикацию, послужившей причиной задержания, ссылается гособвинение. Сам же Темиров тоже проходит по этому делу, но «вынужденно» находится за рубежом.

Ранее гособвинение запросило для каждого фигуранта дела по шесть лет лишения свободы.

11 действующих и бывших сотрудников проектов Temirov Live и «Айт, Айт десе» задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

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