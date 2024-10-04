Строители дороги Балыкчы — Корумду на Иссык-Куле заявили, что уже более полугода не получают зарплату и просят президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева помочь им.

В своем видеообращении работники рассказали, что не получали оплату за работу от пяти до восьми месяцев.

«На дорогу, на кредиты, в школу нужны деньги. Нас не считают за людей, не дают еду, от безвыходности обращаемся к вам», — говорит он.

Как рассказал «Клоопу» один из рабочих, руководство компании «Лонг Хай» не объясняет причину задержек. Также работники объявили временную забастовку.

«С декабря 2023 года мы не можем получить зарплату. У нас работают 70-80 человек, и с каждым был подписан договор. Руководитель компании избегает нас каждый раз, когда мы пытаемся с ним поговорить. Мы не знаем китайского языка и не можем связаться с их переводчиками, что еще больше усугубляет ситуацию. Мы обратились в милицию и ГКНБ, но те никаких мер не приняли», — сказал он.

Связаться с руководством компании «Лонг Хай» пока не удалось. Переводчик компании пообещал предоставить информацию «Клоопу», когда свяжется со своим менеджером.

Что говорят в Минтрансе?

По данным Министерства транспорта и коммуникации, компания «Лонг Хай», занимающаяся строительством дороги, подтвердила ведомству, что не может выплатить зарплаты рабочим из-за финансовых трудностей.

В Департаменте дорожного хозяйства отметили, что ранее представители ведомства проводили несколько встреч с руководством компании, которые пообещали выплатить зарплату 8 октября.

«Руководство компании “Лонг Хай” заявило, что как только деньги будут переведены из Китая 8 октября, полностью выплатит зарплату сотрудникам. Причина такого срока в том, что в Китае праздничные дни, и банки закрыты», — сообщили в ведомстве.

Также в Департаменте добавили, что предприятие «не смогло предоставить отчеты о выполненных работах на средства, перечисленные государством, и в сейчас находится в долгах».

ООО «Циндаоская корпорация дорог и мостов «Лонг Хай», выигравшая конкурс на строительство дороги Балыкчы — Тамчы — Чолпон-Ата — Корумду еще в 2015 году, оценила проект в 6,8 млрд сомов. В 2022 году сообщалось, что с начала строительства из республиканского бюджета выделено 4 млрд 788 млн сомов.

Это не первый скандал, связанный с заработными платами. В 2018 году сотрудники уже объявляли забастовку.