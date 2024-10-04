В Араванском районе Ошской области мужчина ворвался в дом односельчанки, чтобы изнасиловать ее. Милиция задержала подозреваемого.

Как сообщили в УВД области, инцидент произошел 27 сентября, когда женщина готовила еду своим детям. Мужчина зашел в дом и «запер двери» перед тем, как напасть на нее.

32-летняя женщина обратилась в милицию с заявлением. По этому факту возбуждено уголовное дело о попытке изнасилования.

Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Его заключили под стражу, следствие идет.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop