В Араванском районе Ошской области мужчина ворвался в дом односельчанки, чтобы изнасиловать ее. Милиция задержала подозреваемого.
Как сообщили в УВД области, инцидент произошел 27 сентября, когда женщина готовила еду своим детям. Мужчина зашел в дом и «запер двери» перед тем, как напасть на нее.
32-летняя женщина обратилась в милицию с заявлением. По этому факту возбуждено уголовное дело о попытке изнасилования.
Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Его заключили под стражу, следствие идет.
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:
https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop