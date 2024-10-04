Как сообщили в мэрии Оша, такие автобусы будут ездить три раза в день: утром, в обед и вечером.

В муниципалитете добавили, что пока запустили три маршрута, на каждом из них по два автобуса:

— №1: конечная троллейбусная остановка на ул. Исанова — прямо по улицам А. Шакирова, А. Масалиева, И. Раззакова, У. Салиевой (мимо Ошской областной больницы), С. Касымбекова, затем возвращается назад по ул. У. Салиевой;

— №2: село Тээке (трасса Ош — Араван) — центр села Кенеш — ул. Кокумбия (разворот на Барсбека) — улицы Б. Осмонова — Р. Абдыкадырова («Черемушки») — Ш. Руставели — Г. Айтиева — Курманджан Датки — ул. Мухаммеда Али Джиннаха (музыкальное училище им. Ниязалы) — В. Ленина — школа им. Г. Айтиева села Толойкон;

— №3: ДЭУ-21 — ул. А. Мамырова («Волчья яма») — микрорайон «Ак-Тилек» — ул. Б. Осмонова — ул. Р. Абдыкадырова («Черемушки») — ул. Г. Айтиева — ул. Курманджан Датки — ул. Мухаммеда Али Джиннаха (музыкальное училище им. Ниязалы).