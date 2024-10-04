В соцсетях распространилось видео разбирательства в органах соцопеки Оша по поводу детей, которых отец хочет забрать у бывшей жены. Видео опубликовала мать детей Айжамал Джанибекова.

Как она рассказала «Клоопу», 3 октября ее бывший муж пришел к детям в школу и детсад, где начал «выламывать двери». Мужчина забрал детей, несмотря на то, что они плакали и были напуганы.

«В школе и детсаду отказались выдать записи видеонаблюдения с камер. Но у меня есть видео того, как он вел себя в отделе соцопеки, есть его угрозы в адрес меня и моих родных», — заявила Джанибекова.

Женщина пояснила, что на тот момент дети проживали у ее отца, который рассказал ей, что ее бывший муж «несколько дней вел слежку за ним и детьми».

По словам Джанибековой, поводом для конфликта стало ее поступление на магистерскую программу за границей. Бывший муж посчитал, что она «выйдет там замуж, и он больше не увидит детей».

При этом изначально, 13 июля, бывший муж Айжамал нотариально дал согласие на то, чтобы она забрала детей за границу. Спустя месяц он отозвал его.

«Это было спланированное действие, так как он осознавал, что приближается время начала моей программы, и путем манипуляций хотел, чтобы я осталась в Кыргызстане», — считает она.

Дети находились у отца с конца августа до конца сентября, говорит Айжамал. В течение этого времени она не могла поговорить с ними, но затем бывший муж согласился передать детей.

«Оставил большую часть вещей у себя. Дети остались в легких куртках и без обуви — из-за похолоданий не могли пойти в школу. Но он все еще отказывается подписывать документы, разрешающие им выезд за границу», — рассказала Айжамал.

Джанибекова отмечает, что ее бывший муж и раньше пытался манипулировать ею: открыто ревновал ее к коллегам, а также отправлял письма ее руководству с обвинениями в том, что они якобы «разрушили их брак». Кроме того, Айжамал уже приглашали на программы за рубежом, но из-за «скандалов мужа» она оставалась в Кыргызстане.

Когда они развелись, Айжамал стали поступать угрозы, что он «убьет ее», и она получила охранный ордер.

«Я боюсь за физическое и эмоциональное состояние своих детей, а также за безопасность своих родителей. По телефону он угрожал матом переломать нам ноги и сделать инвалидами», — заявляет она сейчас.

Джанибекова добавила, что у ее мужа есть связи в правоохранительных органах, и он чувствует, что может «запугать» и «откупиться». Она просит принять меры в отношении своего бывшего мужа.

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