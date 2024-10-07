Кабмин разработал законопроект, по которому работодателей (юрлиц) предлагают штрафовать, если они выплачивают зарплату сотрудникам наличными. Документ поступил в Жогорку Кенеш на рассмотрение.

Штрафовать хотят на сумму в пять тысяч сомов — для этого должны добавить статью в Кодекс КР о правонарушениях.

Ещё в июне парламент принял законопроект с поправками в налогообложение и соцстрахование. В нем то и постановили выплачивать заработную плату сотрудникам только в безналичной форме.

Исключением считались случаи, когда выплатить в безналичной форме невозможно. Кабмин также имеет право включать в исключения отдельные виды деятельности и территории, на которых они осуществляются.

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