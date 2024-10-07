В Казахстане 6 октября прошел референдум о строительстве атомной электростанции.

По предварительным результатам, 71,12% участников поддержали строительство АЭС, сообщили в ЦИК РК. Это более 5 млн 500 тысяч человек.

При этом в самом референдуме приняли участие 7,8 млн казахстанцев. Явка составила более 63%.

В день проведения референдума также были проведены экзитполы. Например, институт комплексных социсследований в Астане заявил о своих предварительных итогах. По их данным, за проголосовали 69,8% человек, против — 30,2%. Тем временем у казахстанской партии AMANAT итоги показали, что АЭС поддерживают более 70%, а против выступают почти 28%.

Ранее глава Минэнерго КР Таалайбек Ибраев заявлял, что в Кыргызстане также задумываются о строительстве атомной электростанции. По его словам, энергетики уже ищут подходящее место для АЭС «Росатома».

Тем не менее министр отметил, что «пока народ не согласится со строительством АЭС, работы не начнут». Однако, по его словам, соседние страны уже двигаются в этом направлении. Ибраев привел в пример Казахстан и заявил, что «все покажет» референдум.

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