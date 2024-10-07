На территории медресе в Ноокатском районе Ошской области произошел конфликт между двумя подростками. В результате один скончался от ножевого ранения.

Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в УВД области. «Мальчик скончался от полученных травм, не доехав до больницы», — пояснили там.

Милиция задержала 16-летнего подозреваемого в рамках уголовного дела об убийстве. Назначены экспертизы.

В муфтияте «Клоопу» тем временем сообщили, что погибший подросток находился в медресе временно, когда как другой учился там.

«Этого мальчика по просьбе оставили на три дня для дем салдыруу (лечения молитвами). Мальчик, который подозревается, — студент медресе. Все произошло около 12 или часа ночи», — рассказали нам.

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