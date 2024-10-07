В Бишкеке 18-летняя девушка скончалась в больнице после того, как ее сбил автобус на проспекте Чуй. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Как рассказали в милиции, авария произошла 7 октября в 10 утра. 60-летний водитель автобуса сбил девушку, когда та переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Чуй. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

По этому факту начали доследственную проверку и назначили экспертизы, а автобус водворили на штрафную стоянку.

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