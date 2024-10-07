Комитет парламента по соцполитике на заседании 7 октября одобрил в первом чтении поправки в закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике». Документ гласит о запрете руководителям госбольниц работать одновременно в частных клиниках.

Инициаторами выступили депутаты Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек Кызы и Бахридин Шабазов.

Они отмечают, что главы госбольниц, работая одновременно в частных клиниках, могут сталкиваться с ситуациями, когда их личные интересы противоречат интересам общества и пациентов, а также интересам государства в области здравоохранения.

«Руководители госмедучреждений должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках. […] Руководители медучреждений должны целиком и полностью посвятить себя своим обязанностям и эффективному управлению своим учреждением, не отвлекаясь на работу в частных клиниках»,

— считают нардепы.

По мнению авторов документа, такая мера поможет снизить количество коррупционных схем, повысить доверие общества к врачам и улучшить качество медицины.

Тем временем замглавы Минздрава Каарманбек Байдавлетов сообщил на заседании, что оклад директоров госбольниц составляет в среднем 20-25 тысяч сомов.

«Это большая проблема. Нормальный специалист не будет работать на 20-25 тысяч сомов. […] Думаю, что этот закон будет хорошо работать, если поднять руководителям госбольниц зарплату. Иначе все профессионалы либо уйдут, либо будет коррупция»,

— заявил в ответ депутат Эльдар Абакиров.

По данным Минздрава, в Кыргызстане 193 государственных медучреждений.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop