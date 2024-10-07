Комитет парламента по соцполитике поддержал поправки в закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике». Документ гласит о запрете руководителям госбольниц работать одновременно в частных клиниках.

Инициаторами выступили депутаты Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек Кызы и Бахридин Шабазов.

Они отмечают, что главы госбольниц, работая одновременно в частных клиниках, могут сталкиваться с ситуациями, когда их личные интересы противоречат интересам общества и пациентов, а также интересам государства в области здравоохранения.

«Руководители госмедучреждений должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках. […] Руководители медучреждений должны целиком и полностью посвятить себя своим обязанностям и эффективному управлению своим учреждением, не отвлекаясь на работу в частных клиниках»,

— считают нардепы.

По мнению авторов документа, такая мера поможет снизить количество коррупционных схем, повысить доверие общества к врачам и улучшить качество медицины.

Так, они предлагают добавить в пункт статьи об управлении госбольницами уточнение, что руководитель не может параллельно заниматься врачебной практикой в частных медцентрах.

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