Комитет парламента по соцполитике поддержал поправки в закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике». Документ гласит о запрете руководителям госбольниц работать одновременно в частных клиниках.
Инициаторами выступили депутаты Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек Кызы и Бахридин Шабазов.
Они отмечают, что главы госбольниц, работая одновременно в частных клиниках, могут сталкиваться с ситуациями, когда их личные интересы противоречат интересам общества и пациентов, а также интересам государства в области здравоохранения.
«Руководители госмедучреждений должны быть независимыми и преданными интересам своего учреждения, а не заинтересованными в получении прибыли от работы в частных клиниках. […] Руководители медучреждений должны целиком и полностью посвятить себя своим обязанностям и эффективному управлению своим учреждением, не отвлекаясь на работу в частных клиниках»,
— считают нардепы.
По мнению авторов документа, такая мера поможет снизить количество коррупционных схем, повысить доверие общества к врачам и улучшить качество медицины.
Так, они предлагают добавить в пункт статьи об управлении госбольницами уточнение, что руководитель не может параллельно заниматься врачебной практикой в частных медцентрах.
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:
https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop