В Узгенском районе Ошской области мужчина напал на свою соседку с топором и жестоко убил ее. Информацию об этом подтвердили в УВД области. По их данным, инцидент произошел 4 октября.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве и допросила свидетелей. Назначены экспертизы.

Милиционеры задержали 24-летнего подозреваемого и поместили его в ИВС.

Первой об убийстве женщины в соцсетях сообщила общественная деятельница Ассоль Молдокматова. К ней обратились родственники погибшей.

Как рассказала Молдокматова, у женщины остались четверо детей. Самому младшему нет даже года. Близкие погибшей опасаются, что виновный избежит наказания.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

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