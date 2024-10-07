Мать Даниэля Ажиева, приговоренного к девяти годам за организацию вебкам-студий, обратилась к президенту с просьбой помочь ее семье. Видеообращение женщина опубликовала на странице своего сына.

По ее словам, у Ажиева конфисковали имущество общей стоимостью 2 млн долларов. Это три квартиры, два частных дома и четыре автомойки.

«Ничего из имущества моего сына не оставили, конфисковали все. У его [Ажиева] жены трое маленьких детей. Старший из них — ребенок с тяжелой формой инвалидности […] Могли бы оставить хотя бы квартиру, в которой они жили»,

— заявила женщина.

Мать Ажиева утверждает, что ее квартиру тоже конфисковали. Теперь, как она говорит, ее невестке некуда идти с детьми.

Ранее Первомайский райсуд Бишкека признал Даниэля Ажиева виновным за организацию или содержание притонов, распространение предметов порнографического характера, создание ОПГ и причинение имущественного ущерба путем обмана.

Ажиева приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал его выплатить штраф в 220 тысяч сомов и запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

Кыргызстанского бизнесмена, известного своим гламурным образом жизни, который он выставлял напоказ в соцсетях, уже обвиняли в изготовлении порнографии и задерживали в 2020 году. Широкую известность Ажиев получил, когда оскорбил кыргызстанцев в своем видеообращении и обвинил в преступлениях сына экс-депутата ЖК Алиярбека Абжалиева, который является сватом экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

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