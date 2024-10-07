Глава Кабмина Акылбек Жапаров провел совещание с МВД и Таможенной службой по вопросам регистрации IMEI-кодов мобильных устройств в Госсистеме идентификации (ГСИ). Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

На совещании Жапаров заявил, что многие кыргызстанцы жалуются, что нет подробной информации о том, как проходить регистрацию.

Он поручил ответственным органам решить эту проблему, иначе государство расторгнет контракт с ОсОО «Инмобайлс».

«В случае необходимости будут приняты решительные меры, включая расторжение контракта с компанией, осуществляющей регистрацию IMEI-кодов», — цитирует его пресс-служба Кабмина.

Кыргызстанцы продолжают жаловаться на проблемы с регистрацией телефонов. По словам депутата Дастана Бекешева, некоторые платят 600 сомов за регистрацию нового мобильного устройства, но тот не регистрируется.

В Кыргызстане с 25 июня внедрена обязательная регистрация всех мобильных телефонов в ГСИ. Уполномоченным госорганом в вопросе регистрации телефонов является ГКНБ, а регистрацией IMEI-кодов телефонов занимается ОсОО «Инмобайлс».