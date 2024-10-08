Родственники политика Азимбека Бекназарова, находящегося под стражей, обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой отпустить его под домашний арест.

«Могли бы допросить его дома, потому что Азимбек никуда не убежит. Те, кто собирался сбегать, уже в бегах. Мы верим нашему родственнику. Мы можем дать гарантию. Отпустите его под домашний арест!»

— сказали они.

Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере. Затем решением Первомайского райсуда политика заключили под стражу до 2 ноября.

По данным спецслужб, Бекназаров причастен к хищению и растрате денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства во время апрельской революции 2010 года.