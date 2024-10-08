Прокуратура Бишкека по итогам проверки в муниципальном предприятии «Тазалык» возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлен факт растраты бюджетных средств путем незаконной выдачи отдельным работникам предприятия 134,2 тонны горюче-смазочных материалов на общую сумму 7,1 млн сомов.

«Ответственные должностные лица МП «Тазалык», злоупотребили служебным положением, действуя вопреки интересам государства, грубо нарушая требования действующего законодательства КР. Издавая незаконные приказы в 2022-2024 годах, они заключали с отдельными работниками предприятия формальные договоры об использовании личного автомобиля в служебных целях, использовали ГСМ в личных интересах и интересах других лиц», — заявили в надзорном органе.

По этому факту прокуратура начала расследование.