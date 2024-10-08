Столичный муниципалитет опубликовал уведомление о разработке проекта нормативного правового акта.

Для «стимулирования населения в пользовании системой электронной оплаты проезда» мэрия предложила увеличить оплату за проезд в наличной форме.

Также муниципалитет планирует ввести тариф, позволяющий одним билетом совершать пересадки в течение определенного времени.

Замглавы Департамента транспорта столицы Бакытбек Сарымсаков сообщил изданию Sputnik Kyrgyzstan, что тариф на проезд при наличной оплате хотят поднять до 30-40 сомов.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев предложил новую систему оплаты в общественном транспорте. Так, она предполагает, что пассажир, совершая в течение определенного времени одну или более пересадок, может оплатить за проезд только один раз.

В декабре прошлого года депутаты БГК утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы начали действовать с середины января 2024 года. Так, стоимость проезда в автобусах и троллейбусах при оплате наличными составляет 20 сомов, а при безналичной оплате — 17 сомов.