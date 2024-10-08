Министерство цифрового развития инициировало изменения в правила оказания услуг передачи данных. Предложено хранить лог-файлы (специальный файл текстового формата, в который записываются все события на серверах в локальных и глобальных сетях) на серверах операторов не менее трех лет.

В ведомстве считают, что это позволит абоненту в любой момент получить выгрузку записей событий по входящей и исходящей связи за определенный промежуток времени.

«Долгосрочное хранение лог-файлов обеспечивает наличие необходимых доказательств и данных для проведения расследований и судебных процессов, что способствует более эффективному правоприменению и защите прав пострадавших», — говорится в справке-обосновании.

Также интернет-провайдеры смогут предоставлять сведения о посещенных сайтах и других цифровых следах, связанных с преступлениями.

«Эти данные могут подтвердить или опровергнуть предположения о причастности к преступлению и обеспечить дополнительные улики для следствия», — считают в Минцифры.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.