В Первомайском райсуде Бишкека 8 октября долго было пройти первое заседание по делу бывшего сотрудника НАН Жоомарта Карабаева.

Однако процесс отложили на 14 октября, так как обвинительная сторона не вручила задержанному обвинительный акт, составленный 13 сентября, передает канал «Апрель».

Жоомарт Карабаев находится под стражей в СИЗО-1 с июля этого года. Ему предъявили обвинения по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами (части 3 статьи 278 УК КР).

Адвокаты Карабаева уверены, что причиной уголовного преследования их подзащитного стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.

В сентябре Омбудсменка Джамиля Джаманбаева призывала Генпрокуратуру проверить жалобы Карабаева. Тот пожаловался на нарушение его прав во время следствия.

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