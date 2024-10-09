Глава Минобразования Догдуркул Кендирбаева на заседании парламента сообщила, что всего во всех школах страны обучаются 1 млн 491 тысяча учеников.

По ее словам, в этом году школьников на 43 тысячи больше, чем в прошлом. Кендирбаева добавила, что по сравнению с 2023 годом дополнительно построены 27 школ.

Всего в республике функционируют 2173 государственных школ и 204 частных.

«Наиболее сложная ситуация сейчас в Бишкеке. В Бишкеке из-за урбанизации и внутренней миграции профицит в школах составляет около 50 тысяч человек. Мы этого не можем не признать», — сообщила она.

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