Об этом на заседании парламента сообщил замглавы Кабмина Бакыт Торобаев, отвечая на вопрос о нехватке школ. По его словам, в ведомстве сейчас занимаются разработкой соответствующей нормы.

«[Стройкомпании] заранее будут показывать нам план строительства многоэтажного дома. Мы, смотря на число людей, которые будут там жить, обяжем стройкомпании построить еще и соцобъекты», — сказал он.

Также глава Минобразования Догдуркул Кендирбаева сообщила, что Саудовский фонд развития готов выделить $50 млн на строительство школ. По ее словам, вскоре в парламент поступит законопроект о ратификации этого соглашения.

По данным Минобраза, вопрос с нехваткой школ наиболее остро ощущается в Бишкеке. В столичных школах не хватает мест на 50 тысяч учеников.

Всего в республике функционируют 2173 государственные школы и 204 частные.