Во всех религиозных образовательных учреждениях страны установят системы видеонаблюдения. Такое решение приняли на заседании с участием представителей Госкомрелигии, ГКНБ и милиции, которое провели в связи с убийством 14-летнего мальчика в медресе.

Как рассказали «Клоопу» в пресс-службе ДУМК, инициативу будут вводить поэтапно. Так, сначала должны оснастить видеокамерами все религиозные образовательные учреждения в Ошской области.

Также на заседании решили назначить в медресе дежурных учителей для поддержания внутренней дисциплины.

7 октября в результате конфликта между подростками в медресе в Ноокатском районе от ножевого ранения погиб 14-летний мальчик. По данным муфтията, погибший не обучался в медресе, а находился там временно — мальчика оставили там для дем салдыруу (лечения молитвами). По подозрению в убийстве задержали 16-летнего воспитанника медресе.