Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев заявил, что цель инициативы — побудить горожан оплачивать поездки в безналичной форме — картами «Тулпар» или по QR-коду через приложения любых банков.

«Приходится признавать, что, расплачиваясь наличными, мы мешаем водителю и в то же время вносим вклад в его левый карман. Сколько бы усилий в мэрии не прилагали, есть еще и человеческий фактор. Мы также видим, как повреждаются автобусы. Например, если пассажир дает крупную купюру, то водитель отвлекается от дороги, чтобы взять 20 сомов. Видим, как водители гоняются, чтобы выполнить план и в то же время заработать», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Ырсалиев отметил, что городские власти хотят посоветоваться с горожанами. Но, по его словам, некоторые пользователи соцсетей, манипулируя, пишут, что в мэрии работают дураки.

«Мы хотим, чтобы горожане платили за проезд безналичным способом, не отвлекая водителей, и чтобы эти деньги поступали в бюджет, а не в левый карман», — заключил он.

Ранее мэрия Бишкека предложила увеличить оплату за проезд в наличной форме. По словам замглавы Департамента транспорта столицы Бакытбека Сарымсакова, тариф могут поднять до 30-40 сомов.