Такое постановление подписал 7 октября глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.

В документе говорится, что небытовые потребители будут платить за электроэнергию по тарифу 376,7 тыйына за киловатт-час без учета налогов. Постановление вступит в силу через 15 дней после его официального опубликования.

Ранее небытовые потребители платили 287 тыйынов за один киловатт-час электроэнергии.

По данным Минэнерго, согласно анализу плановых технико-экономических показателей энергосистемы на 2024 год, общие доходы электроэнергетических компаний составят 32,5 млрд сомов, а расходы — 40,6 млрд.

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