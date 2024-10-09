Комитет парламента по бюджету на заседании 7 октября одобрил в первом чтении законопроект о лицензировании такси. Во время обсуждения документа стало известно, что праворульным авто лицензии выдавать не будут.

По словам замначальника ГУОБДД Эмиля Жакыпова, в стране всего зарегистрированы более 180 тысяч машин с правым расположением руля. Сколько из них работают в такси, неизвестно.

«В 2024 году 910 машин с правым рулем стали участниками ДТП, в них погибли 56 человек, 1 420 человек пострадали. 712 праворульных машин были виновниками аварий, в них погибли 50 граждан. Практика показывает, что большая часть серьезных ДТП происходит именно по вине праворульных авто», — заявил Жакыпов.

Если законопроект примут, то для того, чтобы работать в такси, водители должны иметь стаж вождения не менее трех лет, а также пройти медосмотр и провести техосмотр авто. Лицензия будет стоить в пределах 600 сомов.

По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект уже в третий раз рассматривается парламентом, и на этот раз есть все шансы, что его примут.

Бекешев рассказал, что для тех, кто лишится возможности работать на праворульных машинах, предлагается альтернатива — автомобили Chevrolet Cobalt, производимые в Чуйской области. Эти машины можно приобрести в лизинг. Расчеты разработчиков законопроекта показывают, что в день потребуется выплачивать всего 512 сомов. Это, по их словам, гораздо выгоднее аренды популярных праворульных автомобилей, таких как Honda Fit.

Также парламентарий посоветовал таксистам и тем, кто сдает автомобили в аренду, постепенно менять автопарк и думать о том, как переориентироваться на машину с левосторонним движением.

Тема запрета праворульных такси обсуждается не первый год. Весной 2023 года депутаты предлагали отложить этот запрет до 2030 года, ссылаясь на отсутствие четких обоснований и анализа в доводах о том, что именно праворульные автомобили больше всего задействованы в авариях. Также они говорили о росте инфляции, опасаясь что такой запрет повлияет на уровень достатка кыргызстанцев. Тем не менее в феврале 2024 года МВД опубликовало проект постановления о запрете праворульных такси.