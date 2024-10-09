Военная прокуратура проверяет факт угрозы жизни и здоровью, а также психологического давления в отношении Жоомарта Карабаева со стороны следователя ГКНБ. Об этом сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, Карабаева уже допросили и провели судмедосвидетельствование. Однако правозащитница сообщила, что Военная прокуратура до сих пор не назначила психолого- психиатрическую экспертизу.

При этом, она отметила, что экспертизу должны провести по постановлению Кабмина №562, который утвердил «Правила медицинского документирования насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

В середине сентября Жоомарт Карабаев, находящийся в СИЗО, заявил об угрозах, поступивших от следователя ГКНБ Азата Султаналиева. По его словам, сотрудник спецслужбы «угрожал ему в здании ГКНБ, когда тот был без адвокатов». В самом ГКНБ заявление Карабаева не комментировали.

Жоомарт Карабаев находится под стражей в СИЗО-1 с июля этого года. Ему предъявили обвинения по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами.

Адвокаты Карабаева уверены, что причиной уголовного преследования их подзащитного стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.