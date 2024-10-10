Адвокат Улан Сейитбеков сообщил, что они будут обжаловать решение Ленинского райсуда в Бишкекском горсуде.

«Считаю приговор необоснованным и незаконным. Вина Тажибек кызы Махабат и Азамата Ишенбекова не доказана даже в досудебном производстве и в ходе судебного слушания»,

— заключил он.

Сегодня Ленинский райсуд столицы приговорил главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы к шести годам лишения свободы, а акына «Айт Айт Десе» Азамата Ишенбекова — к пяти.

Тем временем журналистам Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных семерых фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop