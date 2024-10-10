Родные и близкие журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекеевой встретили их с объятиями в коридоре суда. Обоих журналистов Ленинский райсуд приговорил к трем годам пробации.

Капаров рассказал представителям СМИ, что планирует «потихоньку восстанавливаться» и поправлять здоровье.

«Сами представьте, обвиняют и тем более дают реальные сроки людям. Мы ничего не совершали, не было массовых беспорядков. Меня удивляет [приговор], я же ни в чем не виноват. Судья должен был, как мне кажется, вынести справедливое решение — оправдать всех»,

— так прокомментировал Капаров решение судьи.

видео: Клооп