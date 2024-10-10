Судья Ленинского райсуда Кылычбек Истамкулов вынес приговоры в отношении действующих и бывших журналистов Temirov Live. Их обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.

Главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а акына «Айт айт десе» Азамата Ишенбекова — к пяти.

Тем временем журналистам Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

Как передал корреспондент «Клоопа», только нескольким журналистам удалось войти в зал заседаний, чтобы заслушать приговор.

Ранее гособвинение запросило для всех фигурантов дела по шесть лет лишения свободы.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.