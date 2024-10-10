На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что сотрудники таможни берут пошлину на товары, которые ввозят для людей с инвалидностью.

По словам парламентария, на слуховые аппараты и грифели собирают НДС в 12%, при этом в самом Налоговом кодексе прописано, что такие товары освобождаются от налогов.

«В постановлении Кабмина есть ошибка, о ней я говорил полтора года назад. Тогда мне сказали, что ее исправят, но до сих пор этого не сделали. Не понимаю, либо [у таможни] так сильно план увеличился, либо там ищут средства»,

— сказал он.

Депутат призвал коллег рассмотреть эту проблему в профильном комитете парламента.

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