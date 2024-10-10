Журналистка проекта Temirov Live Айке Бейшекеева заявила, что обвинительный приговор, который вынес Ленинский районный суд ей и трем другим журналистам, не справедливый. По ее словам, их всех должны были отпустить.

Бейшекеева добавила, что ее «заставляют подписать подписку о невыезде», так как суд приговорил ее к трем годам пробации.

«Пробация — это тоже несправедливо. Не понимаю, почему я должна подписывать что-то. Сейчас меня заставляют подписать подписку о невыезде, но я принципиально не буду этого делать. Вины не было, бред какой-то»,

— сказала она.

видео: Клооп