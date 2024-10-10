Правозащитница Рита Карасартова заявила, что обвинительный приговор в отношении журналистов нанес большой урон имиджу Кыргызстана.

«На международном уровне наши показатели прозрачности, свободы слова и выражения мнения очень сильно пошатнулись. С людьми, которые боятся говорить, мы вообще вперед никогда не сдвинемся. Поэтому то, что журналистов так нагло обвинили в том, что они якобы призывали к неправомерным действиям — это урон имиджу страны»,

— сказала она.

Карасартова добавила, что приговор суда также нанес урон расследовательской журналистике.

На вопрос о том, почему родственники Актилека Капарова и Айке Бейшекеевой радовались обвинительному приговору, Карасартова ответила: «Народ уже понимает, что терять здоровье там [в заключении] бесполезно. Пусть они хотя бы выйдут [под пробацию] и будут живы-здоровы».

видео: Клооп